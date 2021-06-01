هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الجديدة بثياب منزلية

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لسيارتها الجديدة بصفحتها الشخصية على منصة "انستغرام".

وأظهرت الصور المنشورة للفنانة اللبنانية خلال جلسة تصوير مرتدية ملابس "غير رسمية" ونظارة شمسية على عينيها لحماية نفسها من أشعة الشمس.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

واستعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء سيارتها الحمراء الجديدة التي حصلت عليها منذ فترة وجيزة.

وأثارت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب متابعيها الذين أبدوا سعادتهم بالصور وباركوا لها بالسيارة الجديدة.