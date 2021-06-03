مصدران في القضاء والبنك يكشفان تفاصيل مهمة عن "حجز أموال محمد رمضان"

لا تزال أصداء الفيديو الذي أعلن الفنان المصري محمد رمضان خلاله أن أحد البنوك أبلغه صباح اليوم بالتحفظ على أمواله، تتردد في مصر وخارجها.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "cib"، لـ"بوابة الأهرام" أنه لا يتم الحجز على حساب عميل في البنوك أو منعه من التصرف فيه إلا بقرار من جهة قضائية.

وأضاف أنه لا يجوز الإفصاح عن حساب عميل أو تعاملاته التزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي.

كما نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر قضائي، قوله إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان لا اختصاص للنيابة العامة به وأن أمر التحفظ متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

فيما كشفت مصادر مصرفية لموقع "مصراوي"، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس تحفظاً كما قال محمد رمضان، وهو ما أكده المحامي طارق العوضي على تويتر.

عاجل وتوضيح ؛ الدولة لم تتحفظ علي اموال محمد رمضان بالبنوك وانما تم الحجز عليها كاجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار ابو اليسر .. وهذا اجراء قانوني معروف . — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 3, 2021

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وأعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الخميس، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

واستنكر مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، الصيغة التي أعلن بها الفنان محمد رمضان الحجز على أمواله، ووصف ذلك بأنه "تصرف غريب.. وتجاوز حدوده"، مؤكدا لموقع "الوطن" أن النقابة ليست لديها تفاصيل بشأن الحجز على أموال.

ولم تُصدر السلطات المصرية حتى الآن أي بيان يؤكد أو ينفي ما قاله الفنان محمد رمضان بشأن التحفظ على أمواله.

وقال مصدر في البنك المذكور في فيديو الفنان محمد رمضان، لـصحيفة "المصري اليوم"، إنه "في حالات التحفظ على الأموال يتم إرسال بلاغ من مكتب النائب العام أو النيابة العامة، وهذا أمر طبيعي داخل البنوك، لكن لم يتم إبلاغنا من الجهة المعنية بما نشره محمد رمضان في الفيديو".