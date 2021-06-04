لأول مرة... "آيباد برو" القادم من أبل بشحن لاسلكي وظهر زجاجي

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن شركة "أبل" الأمريكية تعمل على طرح نموذج جديد كليا من حاسوبها اللوحي "آيباد برو" خلال العام الجاري.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" في تقريرها، فإن الجهاز سيكون مزودا بخاصية الشحن اللاسلكي، ومن أجل استيعاب هذه التقنية، فإن الشركة تنوي تغيير خلفية نماذج "آيباد" الجديدة، لتصبح زجاجا بدلا من الألومنيوم الموجود في كل "آيباد" تم طرحه حتى الآن.

وتابعت "بلومبرغ" في تفريرها أن شركة "أبل" تختبر نظام شحن مغناطيسي لجهاز "آيباد برو" الجديد مشابه لموصل طاقة "MagSafe"، الذي تم طرحه مع هواتف "آيفون 12" في العام الماضي.

وأضاف تقرير الوكالة الأمريكية أن شركة "أبل" قد تُدرج أيضا الشحن اللاسلكي العكسي في جهاز "آيباد برو"، مما سيسمح للجهاز بالعمل كنقطة شحن لاسلكية بحد ذاته.

وليست هذه هي مفاجآت "أبل" في قطاع "آيباد" فحسب، إذ كشف تقرير "بلومبرغ" أيضا أن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" ستطرح جهاز "آيباد ميني" الصغير حجما بتصميم جديد خلال 2021، وسيمتاز بحواف شاشة أضيق.

كما تخطط "أبل" لطرح نسخة أرفع من حاسوب "آيباد" مقاس 10.2 بوصة.

ومن المرجح أن يتم إطلاق كلا المنتجين في نهاية العام الحالي تقريبا.

يأتي هذا بعدما كشف تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "أبل" تنوي أن تطلق إصدارات جديدة من حواسيب "آيباد" الخاصة بها بشاشات "أوليد" بدلا من الشاشات "إل سي دي".

وتنوي "أبل" البدء في تنفيذ مخططها الجديد هذا لحواسيب "آيباد" بدء من عام 2022.

وتستفيد بتلك الطريقة شركة "أبل" من جودة الصورة ووزن شاشات "أوليد" الخفيف، بدلا من شاشات الكريستال السائل التقليدية.