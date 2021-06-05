ملك البحرين يهنئ محمد بن راشد بفوز "أداير"

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد بمناسبة فوز "أداير" بسباق الديربي الإنجليزي للخيل.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أعرب آل خليفة عن "أصدق التهاني" لابن راشد "بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل إضافة نوعية مشرفة لرصيد دولة الإمارات العربية المتحدة وسجلها المتميز في مجال سباقات الخيل على الصعيد العالمي".

وأشاد ملك البحرين بـ "بالدعم اللامحدود والاهتمام الكبير" حاكم دبي لرياضة الفروسية، "والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة التي حققها فرسان الإمارات في مختلف السباقات الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، شهد مضمار "آبسوم" العريق في إنجلترا، فوز الحصان الإماراتي "أداير" بقيادة الفارس آدم كيربي بسباق "الديربي الإنجليزي" لمسافة 2400 متر "الفئة الأولى" للخيول عمر 3 سنوات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ومثّل الإمارات في السباق العريق 6 خيول، تصدرها ثلاثي فريق جودلفين جميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي وهي: "هريكين لين" بقيادة الفارس وليام بيوك، و"وان رولر" بقيادة الفارس جيمس دويل، و"أداير" والذي حقق الفوز.