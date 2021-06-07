دواء ويغوفي ثورة في علاج السمنة.... معلومات يجب معرفتها قبل استخدامه

دواء ويغوفي لإنقاص الوزن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامه في نهاية الأسبوع الماضي، واصفة الخطوة بأنها "تغيير في قواعد اللعبة".

يُستخدم العقار المسمى ويغوفي وبالانجليزي Wegovy كعلاج للتحكم في عملية انقاص الوزن، بحيث يتم حقنه أسبوعيا تحت الجلد ويجرى تصنيعه بواسطة شركة الأدوية الدنماركية Novo Nordisk.

على الرغم من أن هذا هو أول دواء لإنقاص الوزن معتمد من إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2014، إلا أنه ليس دواءً جديدًا تمامًا.

تم استخدام نفس العقار، المسمى أيضا semaglutide، لسنوات في الولايات المتحدة وغيرها كدواء مضاد لمرض السكري. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الدواء، بجرعة مختلفة وأعلى، يعمل أيضا كعقار قوي وفعال قامع للشهية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، لم يبدأ اكتشاف التأثيرات بعيدة المدى للدواء في يوم واحد، ولاحظت شركات الأدوية التي أنتجت عقار smaglutide أنه أثناء علاج مرضى السكري، فقد المرضى الوزن.

عادة ما كان يتم إعطاء الدواء لمرضى السكري عبر قطرات معتدلة 3-4 كغم، مما دفع الباحثين إلى التساؤل عما إذا كان يمكن استخدام المكون الفعال بجرعات أعلى. تم اختبار هذه الأدوية في دراسات كبيرة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن فقد وجد أنها تقلل الأمراض والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

في دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام شملت ما يقرب من 2000 بالغ يعانون من السمنة المفرطة من 16 دولة مختلفة، أفاد الباحثون أن العلاج طويل الأمد بالعقار أدى إلى فقدان الوزن بمعدل 15 في المائة تقريبا في المجموعة. حتى أن بعض المشاركين فقدوا وزنا أكبر، حيث فقد أكثر من 30 في المائة من المجموعة أكثر من 20 في المائة من وزن أجسامهم- وهي نتائج وصفها العلماء بأنها مذهلة.

كيف يعمل دواء ويغوفي ؟

"حقنة ويغوفي تُعطى مرة واحدة في الأسبوع تعمل على عدة مستويات"، يشرح الدكتور أليكس غورستاين، خبير أمراض الغدد الصماء والسكري في معهد الغدد الصماء بمستشفى بيلينسون قرب تل أبيب.

وأضاف موضحا: "المستوى الأول من خلال زيادة إفراز الأنسولين وقمع الشهية من خلال التأثير على مركز الشبع. والثاني هو تأخير مرور الطعام عبر المعدة (وهذا مهم لمرضى السكري). بالإضافة إلى ذلك، فإن الدواء له تأثير مضاد للالتهابات. لم يتم التعرف على كل شيء حتى الآن، ولكن هناك العديد من الأدوية من نفس العائلة التي يتم تسويقها تحت أسماء مختلفة والتي نستخدمها في علاج السكري منذ بضع سنوات".

من يمكنه دواء ويغوفي؟

"المرضى الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30% أو المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يزيد عن 27 % ويعانون من أمراض مصاحبة مثل الكبد الدهني وضغط الدم والسكري وغير ذلك".

من لا يمكنه استخدام الدواء؟

يوضح الدكتور غورستاين: "ربما يكون الدواء غير مناسب للجميع. فهو ممنوع على المرضى الذين لديهم تاريخ سابق من التهاب البنكرياس، كما يحظر استخدامه من قبل المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية النادر أو المتلازمة الوراثية ذات الصلة وأيضا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في المعدة، نميل إلى توخي الحذر أيضا".

كم نحتاج من الوقت لنرى النتائج؟

"تأتي النتائج بسرعة، في غضون 10-12 أسبوعا. انخفاض الشهية يحدث بشكل أسرع وفي غضون شهر أو شهرين يبدأ الشخص في فقدان الوزن.

يقول غورستاين إنه إذا لم يفقد المريض خمسة في المائة من وزنه بعد 3 أشهر فعليه أن يتوقف عن استخدام الدواء لأنه في الواقع يظهر أنه غير مناسب له.

هل لحقن ويغوفي آثار جانبية؟

معظم الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي، وتشمل أعراض مثل الغثيان، وعدم الراحة في البطن، والإسهال أو الإمساك. ولهذا نبدأ بجرعة صغيرة من الدواء ونزيد الجرعة حسب التحمل والآثار الجانبية.

الآثار الجانبية للدواء شائعة، ويعاني منها ما بين 25-50 في المائة من المرضى، وهذه في الغالب أعراض مؤقتة تتحسن بمرور الوقت، وأقل من 10 في المائة يتوقفون عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.

مذا يحدث حال التوقف عن الاستخدام؟

"هذا الدواء لا يحل محل التغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة"، يؤكد غورساين.

ويضيف أنه "بمجرد توقف العلاج وعدم إجراء تغييرات حقيقية - يستعاد الوزن مرة أخرى. فالدواء لا يحل سبب السمنة. السمنة مرض عندما تتوقف عن العلاج ولا تغير نمط حياتك سوف يرتفع الوزن مجددا".

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