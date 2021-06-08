لكبار السن... 6 نصائح نحو حياة أطول

تؤدي الكثير من العوامل دورا في التأثير على صحة كبار السن، وتتنوع المشاكل الشائعة ما بين الجسدية والاجتماعية والنفسية.

ويبدأ الحفاظ على الصحة الجيدة في سن الشيخوخة بالعادات الصحية التي تعزز الحياة، وعرض خبير الصحة الدكتور مارتن مينر المدير الإقليمي لشركة Vault Health للصحة الرقيمة 6 إرشادات، قال إن اتباع كبار السن لها سيوفر لهم حياة أطول، بحسب موقع "إكسبريس".

1-استمع إلى جسدك

"إدراك أن جسمك يتواصل معك". يمكن أن يتيح لك ضبط مشاعرك الجسدية والعاطفية معرفة متى يجب تغيير شيء ما.

2- راجع طبيبك بانتظام

من المهم أيضا أن تذهب إلى الطبيب عندما لا تكون مريضا، فزيارة الطبيب بانتظام يمكن أن تساعد في تشخيص ومعرفة المشاكل في وقت مبكر أو حتى قبل أن تبدأ.

3-تقليل السعرات الحرارية

نصح الدكتور مينر الناس بتناول "سعرات حرارية أقل"، ويضيف ساخرا: "لقد ولت أيام التهام الطعام دون زيادة الوزن".

ومع ذلك، فإن الوقود الذي تختاره لملء جسمك يجب أن يكون غنيا بالعناصر الغذائية والفيتامينات والسوائل.

4- ممارسة تمارين رياضية بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان.

التمرين المستمر يساعدك أيضا على الحفاظ على قدرتك على الحركة لفترة أطول، ويقلل التوتر ويحسن النوم وصحة الجلد والعظام والمزاج.

5- تقليل مستويات التوتر

نصيحة مفيدة أخرى يشاركها الدكتور مينر هي أن تأخذ مسألة الحد من التوتر على محمل الجد.

وقال: "إن آثار الضغط على جسمك واسعة وتتراوح من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب".

وأضاف: "أن تكون سعيدا وتحافظ على مستويات التوتر لديك منخفضة يقطع شوطا طويلا في مساعدتك على العيش والحياة بشكل جيد".

6- استثمر في علاقاتك

أصبح الاستثمار في العلاقات الاجتماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى في أعقاب جائحة كورونا عندما انزلق كثير من الناس إلى العزلة.

تشير الدراسات إلى أن العلاقات الهادفة والشبكة الاجتماعية القوية تعمل على تحسين الرفاهية العقلية والجسدية وإطالة العمر.

"إذا لم تكن لديك حاليًا حياة اجتماعية نشطة، فابحث عن فرص لإعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى أو تكوين صداقات جديدة"، يقول الدكتور مينر.

ابحث عن الآخرين ذوي التفكير المماثل في العمل، أو الأنشطة التطوعية، أو الصالات الرياضية، أو أي مجموعة أخرى تتوافق مع اهتماماتك.

واختتم الدكتور مينر، قائلا: "لا تعني الشيخوخة بأناقة أن تبدو وكأنك في العشرين من العمر، يتعلق الأمر بأن تعيش حياتك بشكل أفضل وأن تتمتع بالصحة البدنية والعقلية للاستمتاع بها.