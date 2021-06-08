مصر... "الداخلية" تكشف حقيقة اشتراط وجود محرم لإقامة الخليجيات بالفنادق

كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن حقيقة اشتراط وجود محرم مع مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن الـ 40 عاما للسماح لهن بالإقامة بفنادق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك إن مصدرا أمنيا "نفى ما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم".

وبحسب المصدر ذاته، لا توجد ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية فى هذا الشأن.

وكان محاميان مصريان أعلنا أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تنظر دعوى تطالب بإلغاء قرار صادر عن وزارة الداخلية لجميع الفنادق بعدم السماح للسيدات أقل من 40 سنة بالإقامة بمفردهن دون أزواجهنّ أو أحد محارمهن، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وزعمت الدعوى أن عددا من الفنادق(تحديدا البنسيونات والثلاث نجوم) رفضت خلال إجازة عيد الفطر الماضي قبول إقامة النساء تحت السن المذكور.

وقالت الدعوى نفسها، إن تنبيها كتابيا صدر بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر من إتمام الحجوزات للسيدات بمفردهن.

إلا أن علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، نفى صحة ما أوردته الدعوى القضائية.

وقال عاقل لـ "مصراوي" إن هناك حالة واحدة فقط تمنع فيها المرأة من الإقامة بالفنادق، وهي أن تقيم مع رجل داخل غرفة دون وجود عقد زواج موثق، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك لا تمنع المرأة من النزول بمفردها داخل الفندق.