بعد تعرضه لوعكة صحية... الفنان المصري خالد عليش يجري عملية جراحية... صورة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنان المصري خالد عليش قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

ووفقا لموقع "في الفن"، قال شقيقه طارق عليش، إنه "من المقرر أن يغادر المستشفى غدا الأربعاء، مضيفا أن شقيقه أجرى عملية جراحية بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها".

وكان طارق قد نشر صورة عبر حسابه بـ"فيسبوك"، للفنان خالد عليش على سرير المستشفى.

وأرفق الصورة بتعليق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي .. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

يذكر أن الفنان خالد عليش قد ظهر في آخر أعماله في مسلسل "أحسن أب" في رمضان الماضي، مع الفنانين علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه حول لص فاشل يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.