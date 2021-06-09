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    "كاستينج واتصال فيديو"... منتحل الفنان المصري محمد عطية يتصل بـ25 فنانة لبنانية

    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
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    كشف الفنان المصري، محمد عطية، اليوم الأربعاء، عن قيام شخص بمحاولة الاحتيال على حوالي 25 فنانة لبنانية عن طريق انتحال شخصيته.

    ونشر عطية، على صفحته الشخصية في "إنستغرام"، بيانا أكد فيه قيام شخص، لم يحدد هويته، بانتحال شخصيته والتواصل مع أكثر من 25 فنانة لبنانية.

    الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، والممثلة مايا شيحة والفنان شريف رمزي في العرض الخاص لفيلم أسرار البنات في 2001
    © AFP 2021 / AMR MAHMOUD
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    وشارك عطية في منشوره صورة تظهر الحساب ورقم الهاتف الذي تواصل مع الفنانات اللبنانيات، مؤكدا أن صاحب الرقم انتحل شخصيته.

    وقال الفنان المصري في المنشور باللغة المحكية في مصر: "الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية"، ولم يحدد هوية الفنانات اللبنانيات.

    ونوه عطية إلى أن الشخص المنتحل يدعي أنه "بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبتطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة فيديو".

    وأكد الفنان المصري أن الشخص الذي يقوم بالتواصل مع الفنانات اللبنانيات ليس هو بل شخص انتحل شخصيته، وقال: "الشخص ده مش أنا ومفيش أي شيء من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".

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    Публикация от Mohamed Attia (@mohamedattia)

    وكان الفنان المصري قد بدا حياته الفنية، بحسب "لها" بعد نجاحه في الموسم الأول من برنامج المواهب العربي "ستار أكاديمي".

    مومياء مصرية
    © AFP 2021
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    وشارك محمد عطية في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم "درس خصوصي" مع الفنانة هنا شيحة، وحسن حسني، وصلاح عبدالله، وهالة فاخر.

    وتعتبر أغلب قوانين العالم انتحال الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة جريمة إلكترونية.

    واتسعت أساليب وطرق الجرائم الإلكترونية مؤخرا، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

    وسنت أغلب الدول العربية قوانين جديدة تجرّم الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، تحت بند "الجرائم الإلكترونية"، وتشمل التشهير وإساءة الاستخدام والاستغلال وغيرها من الطرق الخاطئة التي يتبعها البعض وتختلف شدة عقوبتها بحسب نسبة الضرر الناتج عن الجرم.

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    الكلمات الدلالية:
    جريمة, احتيال, فن, لبنان, مصر
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