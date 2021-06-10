تسريبات تكشف إضافة فيسبوك ميزات "غير مسبوقة" إلى ساعتها الذكية الأولى

كشفت تسريبات، أمس الأربعاء، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تعمل على قدم وساق من أجل طرح أول ساعة ذكية لها خلال صيف 2022، وبميزات غير مسبوقة.

وستحتوي الساعة على ميزات غير متوافرة في ساعة "أبل" الذكية التي أطلقتها قبل سنوات، وهي شاشة مع كاميرتين يمكن فصلهما عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها عبر مجموعة تطبيقات "فيسبوك"، ومنها موقع "إنستغرام"، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأضاف الموقع أن الكاميرا الموجودة في الجزء الأمامي من شاشة الساعة بشكل أساسي مخصصة لإجراء محادثات الفيديو، بينما الكاميرا الخلفية بالساعة تتمتع بدقة 1080 بيكسل، وذات تركيز تلقائي، من أجل التقاط صور عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

كما قال أشخاص مطلعون من داخل شركة "فيسبوك" لموقع "ذا فيرج"، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، إن الشركة تعمل حاليا مع أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة لدعم اتصال "LTE"، كما ستتوافر الساعة باللون الأبيض والأسود والذهبي.

وتسعى "فيسبوك" إلى طرح الإصدار الأول من ساعتها الذكية خلال صيف عام 2022، كما تعمل حاليا على الجيلين الثاني والثالث للسنوات اللاحقة.

وتهدف شركة "فيسبوك" من وراء إطلاق ساعتها الذكية إلى تشجيع مالكيها على استخدامها بالطرق التي يتم بها استخدام الهواتف الذكية حاليا، وهو جزء من خطة الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، لتقديم المزيد من الأجهزة الاستهلاكية التي تتحايل على أكبر منافسيه "أبل" و"غوغل"، كما أنهما مؤسسي أنظمة الهواتف المحمولة المهيمنان اللذان يتحكمان إلى حد كبير في قدرة "فيسبوك" على الوصول إلى الناس.

ورفض متحدث باسم شركة "فيسبوك" التعليق على تسريبات موقع "ذا فيرج" بشأن إضافتها الكاميرات وغيرها من التفاصيل إلى ساعتها الذكية الأولى.