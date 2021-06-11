"تتناول الفياغرا؟"... تصريح لوزير عراقي يثير جدلا في البلاد... فيديو

أثار جواب وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، على سؤال لأحد المواطنين جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ناظم، في مقطع مرئي، وحوله عدد من المسؤولين وعناصر حمايته، قرب أحد المجمعات الحكومية، عندما استوقفه مواطن، لسؤاله عن سبب تأخر مرتبه الشهري.

مواطن ديحچي بحرگة گلب: عندي تسع جهال واني مواليد تسعين صارلي ٤ ايام.......

حسن ناظم وزير الثقافة مقاطعاً : هه هه هه تبلع فياغرا هه هه pic.twitter.com/1QlqqytwJu — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) June 10, 2021

وشكا المواطن حاله الصعب إلى الوزير العراقي، حيث قال له إن "لدي تسعة أطفال"، فما كان من الوزير إلا أن يرد عليه قائلاً: "هل تتناول فياغرا؟".

وأثار سؤال ناظم جدلاً وغضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر إهانة للمواطن واستخفافا بوضعه وما يعانيه.

ورأى البعض أنه كان على وزير الثقافة ألا يرد.

وواجه الوزير العراقي ردود فعل قاسية، حيث طالبه البعض بتقديم اعتذار إلى المواطن، فيما رآى آخرون أن الأمر لا يحتمل استهزاءً أو سخرية، وإنما مزحة أطلقت في حينها.