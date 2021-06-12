غواص أمريكي ينجو بأعجوبة بعدما ابتلعه حوت

نجا الغواص الأمريكي، مايكل باكارد، بأعجوبة من موت محتم، بعدما ابتلعه حوت أحدب، قبالة سواحل منطقة روفينستاون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، كان باكارد، البالغ من العمر 56 عاما، يعوم على عمق 14 متراً في المحيط عندما شعر فجأة بنتوء هائل يقترب منه، ومن بعدها أصبح كل شيء قاتماً.

— micha das bach (@ete_uwu) June 11, 2021

وقال: "في البداية اعتقدت أن سمكة قرش ابتلعتني، ولكن بسبب عدم وجود جروح من الأسنان الحادة، أدركت أنني في فك الحوت".

وأضاف باكارد: "اعتقدت أنني سأموت، في تلك اللحظة فكرت في أبنائي وزوجتي، اعتقد أنني مكثت في فم الحوت لمدة 30 إلى 40 ثانية".

وبحسب موقع "كيب كوب تايمز"، لم يستسلم الغواص، وقرر المقاومة، وبدأ بالقيام بحركات تزعج الحوت، فما كان منه إلا أن لفظ باكارد.

ونتيجة للحادث، تم إدخال باكارد إلى المستشفى مصابًا بأضرار جسيمة في الأنسجة الرخوة، لكن الأطباء لم يعثروا على كسور.

بذكر أن الحيتان الحدباء يمكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى 15 مترًا وتزن حوالي 36 طنًا. وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية، يبلغ عدد الحيتان الحدباء حول العالم حوالي ستين ألفا.