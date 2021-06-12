الكشف عن مواصفات وتصميم جهاز "آيباد ميني" الجديد

وأشارت التسريبات إلى أن جهاز "آبل" الجديد سيأتي بحجم أصغر وحواف أنحف، ولن يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، ومع ذلك، فإن البصمة ستظل بشكل أساسي هي نفسها مثل "iPad mini 5".

كما سيأتي الجهاز اللوحي بشاشة أكبر بحجم يتراوح من 8.4 إلى 8.9 بوصة، ويبلغ قياسه 206.3 × 137.8 × 6.1 ملم، وسيحتوي على مستشعر بصمات الأصابع في زر الطاقة الممدود.

وبحسب التسريب، فإن جهاز "iPad mini" الجديد سيتحول من اتصال "Lightning" إلى "USB-C"، وسيتم تزويده بمكبرات صوت محسنة بشكل كبير.

وسيتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة مجموعة معالج "Apple A14"، وسيكون هناك إصدار مزود باتصال "5G"، وسيكون متوافقا مع قلم "Apple" الجديد الأصغر.