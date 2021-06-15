قرار من غوغل بشأن إحدى خدماتها الحصرية

أصدرت شركة "غوغل" الأمريكية، أمس الاثنين، قرارا بشأن إحدى خدماتها الحصرية.

أعلنت "غوغل" عن إتاحة خدمتها "Workspace" (مساحة العمل) المعروفة سابقا باسم "G Suite" (جناح غوغل) لجميع مستخدميها الذين يملكون حسابات لديها، بحسب موقع "ذا فيرج".

ومع إعلان "غوغل" الجديد لم يعد مستخدموها بحاجة إلى تكوين ملف شخصي للمؤسسة لاستخدام ميزات إضافية في خدمات "Drive" و"Meet" و"Docs" و"Sheets" وغيرها.

وقالت "غوغل" في بيان صحفي: "يتمتع الآن جميع مستخدمي الشركة الحاليين الذين يزيد عددهم عن 3 مليارات مستخدم عبر المستهلكين والمؤسسات والتعليم بالوصول إلى تجربة "غوغل وورك سبيس" الكاملة".

وتتضمن خدمة "مساحة العمل" من "غوغل" ميزات مثل الاقتراحات الذكية في رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات، والقدرة على الإشارة بـ"@" إلى المستخدمين الآخرين لإضافتهم إلى المهام، وتقديم مستندات "غوغل" أو جداول البيانات أو العروض التقديمية مباشرة أثناء محادثات "Meet".

Google's Workplace suite is now free and available to anyone: Google is opening up Workspace to all users with a Google account and improving some features. https://t.co/auMy8KUSot #googledrive #news #gear #gmail #googlechat pic.twitter.com/lGsAoe5cTG — Adam Learn and Fun Channel (@ToyerToys) June 14, 2021

وللاستفادة من هذه التجربة المتكاملة "مساحة العمل من غوغل"، سيتعين على المستخدمين تشغيل "غوغل تشات" الموجود داخل "جي ميل" للبريد الإلكتروني.

كما نوهت شركة "غوغل" في بيانها إلى أنها توفر إصدارا مقابل اشتراك مادي يسمى "Google Workspace Individual"، الذي يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، ويوفر "إمكانات متميزة، بما في ذلك خدمات الحجز الذكية واجتماعات الفيديو الاحترافية وتسويق البريد الإلكتروني المخصص، إلى جانب المزيد من الخدمات المطروحة في المستقبل".