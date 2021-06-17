حورية فرغلي تنشر صورة جديدة وتعلن "مفاجأة سارة" لجمهورها

أعلنت الممثلة المصرية حورية فرغلي، اسم المسلسل الذي تعود به إلى الدراما بعد عامين من التوقف بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت حورية على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، صورتين لها أثناء توقيعها عقود مسلسل "أيام وبنعيشها"، معلقة: "انتظروني قريبا".

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وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت حورية عن أول أعمالها بعد نجاح جراحة "زرع الأنف" واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية.

وحسب "مجلة سيدتي" الفنية، اتفقت حورية على استكمال تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.