أحلام توجه رسالة لزوجها بمناسبة زواجهما الـ18.. فيديو

وقالت في رسالتها: "تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون، كل عام وأنت هديه ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري".

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ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع"انستغرام"، ظهر فيه الثنائي يتبادلان قبلات الحب، معبرين عن حبهما لبعضهما.

هذا وأطلقت الفنانة الإماراتية منذ أيام تحديا عبر حسابها الرسمي لأحدث أعمالها الفنية والمتمثلة في أغنية "تمرد"، ونشرت مقطع فيديو بصوتها وهي تغني كلمات الأغنية من دون موسيقى.

كما طالبت من متابعيها إرسال مقاطع فيديو وهم يغنون كلمات الأغنية من دون موسيقى أيضًا وأفضل ثلاث أصوات ستقوم بنشرها عبر حسابها في "إنستغرام".