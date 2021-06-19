العثور على لوحات فريدة في حاوية قمامة... صور

عثر رجل يبلغ من العمر 64 عاما على لوحات زيتية فريدة تعود إلى القرن السابع عشر في حاوية قمامة بالقرب من مدينة أورينباخ الألمانية.

ووفقا لنقاد الفن، فإن اللوحتين أصليتين، إحداها تعود للفنان الإيطالي بيترو بيلوتي، مؤرخة عام 1665، أما الثانية فهي صورة للفنان الهولندي صموئيل فان هوغستراتن وتعود إلى القرن السابع عشر.

لا يعرف مدى قيمة اللوحات، ولكن تم بيع لوحات بيلوتي في وقت سابق في المزادات بأكثر من 200 ألف دولار ، بينما بيعت أعمال فان هوغستراتن ما لا يقل عن 400 ألف دولار.

German police are appealing for information about the possible owners of two 17th-century paintings discovered in a highway rest stop dumpster.https://t.co/HDAtUpdsr5 pic.twitter.com/bo27YnDRSX — Fiona Bateman (@feebateman) June 19, 2021

وقام الرجل بتسليم اللوحات إلى قسم الشرطة في مدينة كولونيا الغربية.