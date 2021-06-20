أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا يثير تفاعلا واسعا... صور

أثار ظهور حديث للفنانة المصرية المعتزلة، نورا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ممتنعة عن الظهور الإعلامي.

وشاركت مي ابنة الفنان الراحل، نور الشريف، صورا لها مع خالتها نورا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

وأكدت مي نور الشريف في صورتها مع خالتها أنها في مقام والدتها الفنانة بوسي، كما تعتبرها صديقتها، وأشارت ممازحة إياها بالعامية أنها "تجعلها تسير على العجين ولا تلخبطه"، في إشارة منها إلى أن خالتها حازمة جدا في تربيتها لها.

View this post on Instagram A post shared by Mai Nour El Sherif (@mai_nourelsherif_official)

وجذب أحدث ظهور للفنانة نورا اهتمام العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، وأكدوا أنها مازالت تحتفظ بجمالها التي كانت تتميز به على شاشة السينما.

وقررت الفنانة المصرية، نورا، اعتزال الفن وارتداء الحجاب في عام 1996، بعد أن كانت متزوجة من الفنان الراحل، حاتم ذو الفقار، وتحقيقها نجومية من المشاركة في بطولتة العديد من الأفلام الناجحة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ومنها "العار" و"جري الوحوش" مع زوج شقيقتها نور الشريف، و"الكيف" و"نهر الخوف" مع الفنان الراحل، محمود عبد العزيز.

والفنانة نور من مواليد 18 يونيو/ حزيران عام 1954، واسمها الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل، نور الشريف.

وتزوجت نورا من حاتم ذو الفقار، لكنها لم تدم طويلا بسبب إدمانه على المخدرات، لكنه أكد في لقاء إعلامي أنها ستظل دائما "حبه الأول والأخير".