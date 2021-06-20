تسجيل
15:52 GMT20 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عضو دقيق في جسم الإنسان يشارك في عمل جهاز المناعة البشري

    7 طرق سحرية للحصول على مناعة قوية

    © Photo / Imogen Moran/Tri Phan
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103485/76/1034857619_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_e5a86266f456266f71f986cbe44f4fdb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106201049306269-7-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9/

    يجب أن تحارب أجسامنا الجراثيم والبكتيريا والالتهابات بشكل يومي، وجهاز المناعة هو المسؤول عن منع كل هذه الكائنات غير المرغوب فيها من دخول أجسامنا.

     جهاز المناعة لدينا هو دفاع طبيعي يمنعنا من الإصابة بالأمراض، إذ أن هناك شبكة واسعة من الخلايا والأنسجة التي تبحث عن الغزاة وتهاجمهم إذا حاولوا إحداث أي ضرر.

     ومع ذلك فإن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تلعب دورا مهما في بناء مناعتنا، مثل التغذية والتمارين الرياضية وما إلى ذلك.

    عدد ساعات النوم
    © Fotolia / ComZeal
    دراسة تكشف أضرارا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميا

     دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات المهمة التي تحتاج إلى إجرائها لتقوية دفاعاتك الطبيعية، بحسب موقع "onlymyhealth".

    1. تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

    يعني الغذاء النباتي الكامل وجود المزيد من الفواكه والخضروات والبذور الغنية بمضادات الأكسدة.

     تساعد مضادات الأكسدة في بناء نظام دفاعك الطبيعي وزيادة مناعة الجسم. ويقلل الطعام النباتي الكامل أيضا من الالتهاب ويحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع مسببات الأمراض الضارة من إزعاج جسمك.

    كما أن الألياف الموجودة في المواد الغذائية للنباتات الكاملة تغذي أمعائك وتحافظ عليها آمنة من البكتيريا.

    2. تناول الدهون الصحية

    نحتاج دوما إلى التحقق من نوع الدهون التي نتناولها، فالدهون المشبعة ليست جيدة وهي سبب للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية والمشاكل الصحية، في حين أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يحسن صحتك بشكل كبير ويعزز نظام المناعة لديك.

    يرتبط زيت الزيتون والمنتجات الغذائية الدهنية الصحية أيضا بخصائص عالية مضادة للالتهابات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

    وزيت الزيتون ايضا مفيد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض. يمكن أن تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل بذور الشيا مصدرا مفيدًا لبناء دفاعات طبيعية في جسمك.

    3. خذ قسطا كافيا من الراحة

    يحتاج جسمك إلى النوم والراحة بشكل صحيح لإنتاج المزيد من الخلايا المناعية. يمكن أن يسبب النوم غير الكافي مستويات أعلى من القابلية للإصابة بالمرض. يمكن أن يجعلك النوم لمدة ست ساعات أو أقل عرضة للإصابة بأمراض أكثر من الشخص الذي ينام لمدة 8 ساعات.

     الحصول على نوم مناسب يقوي مناعتك الطبيعية ويحارب الأمراض. يجب أن يحظى البالغون بـ 7 ساعات على الأقل من النوم ويجب أن يأخذ الأطفال الصغار حوالي 8-10 ساعات من النوم يوميا.

    4. مارس التمارين الرياضية المعتدلة

    التمرين دائما صحي لجسمك. لكن في بعض الأحيان، قد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة إلى تثبيط جهاز المناعة لديك. في حين أن القيام بتمارين معتدلة بانتظام يمكن أن يعزز دفاعاتك الطبيعية ويساعدك على الابتعاد عن الأمراض، ويقلل الالتهاب ويدعم إنتاج المزيد من الخلايا المناعية. يمكن أن تشمل تمارين الجلسة الواحدة المشي السريع وركوب الدراجات والركض والسباحة وما إلى ذلك. لتعزيز دفاعاتك الطبيعية، استهدف ممارسة 30 دقيقة تقريبا من التمارين المعتدلة في اليوم.

    5. الحد من السكريات المضافة

    السكريات المكررة والمضافة هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة. تسبب السمنة العديد من أمراض القلب والسكري وغيرها الكثير.

    عن طريق تقليل السكريات المضافة من نظامك الغذائي، يمكنك تقليل الالتهاب وكذلك المساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك هذا أيضا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

    ومع إمكانية أن تتسبب الأمراض المزمنة في إضعاف جهاز المناعة، فإن الحد من السكريات المكررة والمضافة مهم لتعزيز الدفاعات الطبيعية.

    6. تناول المزيد من الأطعمة المخمرة

    تعتبر الأطعمة المخمرة مفيدة للجسم لأنها تحتوي على بكتيريا جيدة تسمى البروبيوتيك والتي تملأ الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الأطعمة المخمرة إلى ازدهار بكتيريا الأمعاء التي تساعد الخلايا المناعية على التفريق بين الخلايا الطبيعية والصحية والكائنات الضارة التي تدخل الجسم.

    يمكن إعطاء الأطفال الحليب المخمر الذي يمكن أن يحسن مناعتهم ويقلل من معدل الإصابة بالعدوى بنسبة 20%.

     إذا لم يكن لديك طعام مخمر، فيمكنك أيضا اختيار مكملات البروبيوتيك المتوفرة في السوق.

    7. إدارة التوتر

    التوتر هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة المناعة لدينا. إذا كان الشخص يعاني من الكثير من التوتر، فمن المرجح أن يعاني مشاكل صحية مزمنة. يقتل التوتر الخلايا المناعية السليمة في الجسم.

    يمكن أن يلعب تخفيف التوتر والقلق دورا كبيرا في تعزيز دفاعاتك الطبيعية وبناء نظام مناعة صحي.

     للتخلص من التوتر، يمكنك التأمل، وممارسة الرياضة، وممارسة اليوجا، أو ممارسة أي هواية أخرى تنعش عقلك وتحافظ على صحتك.

    انظر أيضا:

    وزير الصحة الأردني الأسبق: وصلنا إلى المناعة المجتمعية
    5 علامات تحذيرية على ضعف المناعة
    اعتقادا بأنها تعزز المناعة.. هنود يلجأون لـ "روث الأبقار" لمواجهة كورونا
    الحرب على كورونا... دراسة تكشف تأثير التطعيم بأكثر من لقاح على مناعة الجسم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك