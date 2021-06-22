سعودي ينقذ العشرات من حريق مروع... فيديو

أنقذ رجل سعودي العشرات من سكان إحدى المناطق بمدينة الدمام السعودية الواقعة من حريق مروع.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يقود سيارة كانت في مرآب أسفل إحدى البنايات وقد اشتعلت النار في الجزء الأمامي منها، دون أن تتضح أسباب الحريق.

مواطن في مدينة #الدمام يسحب سيارة مشتعلة عن ساكني إحدى البنايات وينقذها من كارثة#السعودية#العربية pic.twitter.com/GIsF0OzyZa — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 21, 2021

وقاد السعودي السيارة ببطء نحو الخلف مبتعدا عن البناية التي كان يمكن أن تمتد ألسنة النيران إليها حال انفجرت السيارة.

المقطع الذي بثته وسائل إعلام سعودية بينها قناة العربية وصحيفة "عكاظ"، خلف تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعة الرجل الذي أنقذ المنطقة من كارثة محتملة.