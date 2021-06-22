مدونة مصرية توجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي... فيديو

وجّهت المدوّنة المصرية حنين حسام، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الحكم عليها بالحبس 10 أعوام في قضية "الإتجار بالبشر".

وقالت حنين حسام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "أنا أتدمرت بكل معنى الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملي الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي.. وبطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا، ولا علشان أمها يجيلها جلطة عليها ولا عملت أي حاجه علشان يحصل كل ده".

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وبعد الفيديو بساعات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة، اليوم الثلاثاء، تنفيذا للحكم الصادر ضدها بقضية الإتجار بالبشر، بحسب محاميها حسين البقار.

View this post on Instagram A post shared by Hanen Hosam | حنين حسام 🐥 (@haneenhossamofficial_1_)

وقال البقار في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه تم القبض على موكلته، وسيتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة موكلته أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، وأنها ستظل محبوسة طوال المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهما بالإتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".