جورج وسوف يفاجئ المحتجين في لبنان... ماذا طلبوا منه؟

فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء أمس الثلاثاء، بمرور سيارة الفنان السوري جورج وسوف من أمام موقع احتجاجهم، فوجهوا له عدد من الطلبات.

وتتحدث المحتجون مع الفنان السوري، ووجهوا له دعوة لمطالبة السلطة بأن تنظر إلى حال الشعب اللبناني، قبل أن يزيلوا العوائق ويفتحوا الطريق لمرور سيارته.

جورج وسوف عجسر البالما عم يحكي الثوار يمرقو pic.twitter.com/q2geBmpbO4 — Slayman Frangieh (@frangiehslayman) June 22, 2021

وكان عدد من من المحتجين قد قطعوا مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما قطع آخرون طلعة المشروع – القبة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.