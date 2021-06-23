كلمات مؤثرة لهاني شاكر في الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا

استحضر الفنان المصري، هاني شاكر، مساء الثلاثاء، ذكرى وفاة ابنته دينا بكلمات معبرة، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيلها.

وقال شاكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني .. ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض.. النهاردة الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم .. نسألكم الفاتحة".

دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا اغلي واحلي ملاك نزل علي الارض النهارده الذكري العاشره لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنه مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحه🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ndlCX9iZKV — Hany Shaker (@HanyShaker) June 22, 2021

وبكى الفنان هاني شاكر خلال ظهوره في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني العام الماضي، عند حديثه عن وفاة ابنته، وقال: "أصعب لحظة في حياة الإنسان أن يدفن ضناه، وقطعة منه تحت التراب".

وردا على سؤاله: "أي فراق كان أصعب أهله أم ابنته دينا؟، أجاب شاكر: "فراق دينا كان أصعب..صعب صعب أوي، ربنا ما يوري حد فراق الضنا".

يذكر أن دينا هاني شاكر، توفيت في 22 يونيو/حزيران عام 2011، بعد صراع مرير مع داء السرطان، ولم تتجاوز حينها عامها الـ 27.