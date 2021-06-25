متى يجب تناول القهوة وبأي كمية... استشاري تغذية يجيب... فيديو

يسأل الكثيرون عن الوقت الأمثل لتناول القهوة، وكذلك عن الكمية المناسبة، وذلك في ظل تضارب التقارير التي تنشرها مواقع غير متخصصة على الإنترنت.

وخلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الجمعة، كشف الدكتور محمد سامي استشاري التغذية، أن الوقت الأمثل من الناحية الصحية لتناول القهوة يبدأ من الصباح (بعد الإفطار) حتى السادسة مساء.

ونصح بتناول كوب أو اثنين على أقصى تقدير يوميا، أو ما يوازي 400 ملغم، مضيفا أن هناك ضرورة بتناول القهوة في الصباح أو قبل حلول المساء كونها منبهة وتزيد نشاط المخ وقد ينتج مشاكل لاسيما في النوم خلال تناولها ليلا.

وحذر سامي من تناول القهوة "على الريق" أي قبل الإفطار وبعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، موضحا أن ذلك من شأنه التسبب في زيادة مشاكل الجهاز الهضمي كالقرح والارتجاع، كون الكافيين يتسبب في هذه الحالة في التهابات جدار المعدة.

وقال إنه يمكن تناول القهوة بعد 20 دقيقة على الأقل من وجبة الإفطار.

وحول فوائد تناول القهوة بالمعدل الذي نصح به، قال سامي إن ذلك يحسن من كفاءة القلب ويحميه من أمراض مثل فشل عضلة القلب، ويقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري.

وأضاف أن القهوة تحسن من نشاط المخ وتقوي الذاكرة وتحمي من مرض الزهايمر وشلل الرعاش، وتقلل من حدوث السرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة، كما تقلل من زيادة الوزن كونها تزيد من حرق الدهون.

وحذر من تناول القهوة بكثرة لأن ذلك من شأنه التسبب في الإصابة بهشاشة العظام، نظرا لأن القهوة من مدرات البول وتقلل من وجود الكالسيوم في الدم، كما تزيد القهوة من التجاعيد لأنها تزيد جفاف البشرة، بحسب استشاري التغذية.