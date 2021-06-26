ما هي متطلبات أجهزة الكمبيوتر التي يمكن تثبيت "ويندوز 11" عليها؟

أعلنت شركة" ميكروسوفت" عن متطلبات أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي يمكن تثبيت واستخدام "ويندوز 11" الجديد عليها.

تم نشر قائمة الحد الأدنى من المواصفات على موقع الشركة على الإنترنت، وهي:

معالج بسرعة 1 غيغاهرتز وكرت شاشة 64 بت على الأقل؛

من 4 غيغابايت "رام"؛

من 64 غيغابايت مساحة على القرص الصلب؛

دعم UEFI، التمهيد الآمن؛

دعم TPM 2.0؛

محول رسوميات مع دعم DirectX 12؛

عرض من 9 بوصات بدقة 720 بكسل على الأقل؛

حساب "ميكروسوفت" والوصول إلى الإنترنت.

وتصدر خبر إطلاق "ويندوز 11" مواقع البحث على غوغل، وذلك في إطار اهتمام الكثيرين بالتحديث الجديد. ويمكن تحميل "ويندوز 11" بنفس الطريقة التي نقوم فيها بتحميل أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم (تحديث الويندوز) والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وسيظهر تحديث "ويندوز 11" وعليهم النقر فوق تحميل وبعدها تثبيت.