دراسة: واقيات الشمس المستخدمة للسيارت خطرة وبدائل مطروحة

تعتبر واقيات الشمس المستخدمة في السيارات لعكس أشعة الشمس من الأدوات التي قد تشكل خطرا على السيارة نفسها، خصوصا أنه بفضل العديد من الدراسات اتضح أن لهذه الطريقة عيوب وقد تتسبب بمشكلة لسائق السيارة.

وقد طرحت العديد من البدائل لهذه الألواح الفضية التي تجذب أشعة الشمس عكس المعلوم أنها تقوم بحماية السيارة من الأشعة الشمسية ومن بين الأدوات الأخرى القادرة على حماية السيارة وداخلها من الأشعة البنفسجية هي:

الستائر

من خلال الستائر العازلة يمكن حماية السيارة من الأشعة الشمسية وهي ستكون مضمونة خصوصا إذا كانت الستائر من القماش.

وبحسب الدراسات فالستائر يمكن أن تقلل درجة الحرارة في المقصورة بمقدار 10 درجات. علاوة على ذلك، لا يمكن إزالة هذه الحماية الجانبية من الشمس أثناء القيادة. ومع ذلك ، فإن عيب هذا الحل أنها تقلل من الرؤية الجانبية.

مستحضرات التجميل للصالون

يمكنك محاربة أشعة الشمس من خلال المواد الكيميائية وتحديدا مستحضرات التجميل للصالون، اذ يوجد العديد من مواد التلميع في السوق، والتي يتم تطبيقها على العناصر الداخلية للبلاستيك والجلد والفينيل، ما يخلق طبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

العازل الشمسي مركب على النوافذ

في ضوء المحظورات المفروضة على الصبغة القوية لنوافذ السيارة، فإن الحل المنطقي هو استخدام شاشات ملونة قابلة للإزالة للحماية من أشعة الشمس.

يتم قطع هذه الألواح الملونة وفقًا للنمط الزجاجي وإدخالها في الفجوات بين الزجاج والألواح.