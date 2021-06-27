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    تساقط الشعر

    11 طعاما تمنع تساقط الشعر

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    يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجا عن أسباب عدة، مثل وجود مشكلة صحية كالتوتر اليومي الزائد أو مرض السكري، ويمكن أن يكون وراثيا أو ناتجا عن تقدم العمر.

    مع ذلك، في بعض الأحيان، لا يحدث تساقط الشعر لوجود سبب خارجي، ولكن بسبب التغذية غير السليمة.

    إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الذي لا يبدو أنه مرتبط بأي سبب آخر، فقد يكون السبب هو أنك تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

    أدوية تحتوي على فيتامين سي
    © Sputnik . Александр Кряжев
    فوائد وحقائق صحية مدهشة عن فيتامين "سي"

    وبالاعتماد على العناصر الغذائية التي تحتاجها أكثر، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في حل هذه المشكلة، بحسب موقع verywellfit.

    دعنا نلقي نظرة على العناصر الغذائية التي قد تساعدك على استعادة شعر أكثر صحة وأكثر كثافة والأطعمة التي يمكنك العثور عليها فيها.

    فيتامين أ

    غالبًا ما نعتقد أن فيتامين أ مهم لتقوية النظر، لكن هذا الفيتامين يلعب أيضا دورا في صحة شعرنا.

    بالإضافة إلى كونه ضروريًا لمساعدة شعرنا على النمو، فإن فيتامين أ يساهم في إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية تحافظ على رطوبة فروة الرأس.

    فيتامين ب

    جميع فيتامينات ب ضرورية لنمو الشعر، ولكن قد يكون أحد فيتامينات البيوتين مهما بشكل خاص لبعض الناس.

     يساعد البيوتين في حمل العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم وقد يساعد أيضا في نقل العناصر الغذائية إلى فروة الرأس.

    فيتامين سي

    يحتوي هذا الفيتامين على خصائص مضادة للأكسدة، لذا فإن أحد الأشياء التي يمكن أن يفعلها فيتامين سي للشعر هو حمايته من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

     بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى فيتامين سي لأجسامنا لصنع الكولاجين، وهو بروتين هيكلي حيوي في الشعر.

    فيتامين د

    فيتامين د ضروري لمناعتنا، وهو مهم أيضا عندما يتعلق الأمر بنمو الشعر. ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بتساقط الشعر بشكل عام، وترتبط بشكل خاص بالثعلبة، وهي حالة مناعية تسبب تساقط الشعر بشكل غير مكتمل.

    فيتامين هـ (E)

    على غرار فيتامين سي، يحتوي فيتامين هـ على صفات مهمة مضادة للأكسدة تدعم نمو الشعر. يرتبط تناول فيتامين هـ ارتباطا مباشرا بزيادة نمو الشعر

    الزنك

    على غرار فيتامين د، تم ربط نقص الزنك بتساقط الشعر، إذ يلعب هذا المعدن دورا في نمو نسيج الشعر وإصلاحه.

    من الغريب أن الكثير من الزنك يرتبط أيضا بتساقط الشعر، لذلك من الأفضل عدم المبالغة في تناول المكملات.

    الحديد

    يُعرف نقص الحديد بأنه شكل من أشكال فقر الدم، وأحد أعراض فقر الدم هو تساقط الشعر.

    ويلعب الحديد دورا في دعم خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين. وعلى الرغم من أن الحديد يمكن أن يأتي من مصادر نباتية، إلا أن الجسم قد لا يمتصها.

    الأطعمة التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر

    الآن بعد التعرف على العناصر الغذائية اللازمة لمنع تساقط الشعر، فمن المحتمل أن تتساءل عن الأطعمة التي يمكنك تناولها للتأكد من حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية.

    إليك بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي قد تساعد في الحفاظ على صحة شعرك ونموه:

    البيض

    يحتوي البيض على كل من البيوتين والزنك اللازمين لنمو شعر صحي، وهو غذاء كبير بحجم صغير، كذلك فالبيض غني بالبروتين وهو عامل مهم أيضا لنمو الشعر.

    الخضروات الورقية

    تشمل هذه الفئة من الخضار: السبانخ والكرنب والجرجير والسلق والقرنبيط، يمكن أن تساعد الخضروات الورقية في منع تساقط الشعر لأنها تحتوي على فيتامين د والحديد وشكل من فيتامين ب يسمى حمض الفوليك.

    الأسماك الزيتية (الدهنية)

    تحتوي على الفيتامينات "ب" و "د"، ويمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة في منع تساقط الشعر. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طعم السمك، فإن مكمل زيت السمك هو خيار أكثر قبولا.

    بذور الشيا

    غنية بالبروتين والألياف ، وتحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تسهم في نمو الشعر.

    الأفوكادو

    بالإضافة إلى محتواها من فيتامين هـ، تحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر.

     وتحتوي حبة أفوكادو واحدة على حوالي 20% من الحصة اليومية الموصى بها  لفيتامين هـ وتوفر كلا من حمض الفوليك وفيتامين سي.

    © AFP 2021 / GEORGES GOBET
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    المحار

    يشتهر المحار بكمية الزنك التي يحتويها، ويحتوي أيضا على الكثير من البروتين، إلى جانب الحديد وفيتامين ب 12.

    نظرا لأن الكثير من الزنك يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في تساقط الشعر، فإن الحصول على الزنك من مصادر الغذاء الكاملة يعد طريقة آمنة لضمان حصولك على الكمية المناسبة من هذا المعدن.

    اللوز

    تجعل زبدة اللوز الحصول على ما يكفي من اللوز في نظامك الغذائي مهمة سهلة. اللوز مفيد في منع وعلاج تساقط الشعر لاحتوائه على فيتامين هـ وفيتامين ب والزنك.

    الفلفل الأحمر

    عندما يتعلق الأمر بفيتامين سي، يفكر معظم الناس في الحمضيات. ومع ذلك، فإن جميع أنواع الفلفل غنية جدا بفيتامين سي، والفلفل الأحمر خاصة يحتوي على نسبة عالية من هذا العنصر الغذائي، كما أنه يوفر فيتامين ب 6 وفيتامين أ.

    الجمبري

    يحتوي الجمبري أو الروبيان على عناصر غذائية تعزز نمو الشعر، بالإضافة إلى الكثير من البروتينات، ويحتوي على الحديد والزنك وفيتامين د وفيتامين ب.

    الفاصوليا

    غير مكلفة ومليئة بالبروتين والألياف، والفاصوليا تقدم الزنك والحديد وفيتامينات ب المتعددة. نقعها مسبقا يجعل تناولها أسهل، لأن ذلك يمكن أن يحسن من قابليتها للهضم.

    اللحوم الحمراء

    اللحوم الحمراء كلحم البقر غنية جدا بالحديد والبروتين. تحتوي الحصة الواحدة من شريحة لحم الضلع على أكثر من 23 غراما من البروتين وحوالي 1/5 جرام من الحديد، جنبا إلى جنب مع الزنك الصحي للشعر والعديد من فيتامينات ب.

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