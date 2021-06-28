سفير اليايان لدى السعودية يكشف سبب توسيع كل سراويله منذ وصوله الرياض

كشف سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي أنه اضطر إلى توسيع كل سراويله منذ وصوله إلى الرياض لتسلم مهام منصبه قبل 4 أشهر.

وأعلن إيواي في تغريدة بحسابه على تويتر، اليوم الإثنين، أنه بدأ في ممارسة رياضة المشي اعتبارا من اليوم لتجنب اكتساب المزيد من الوزن.

وأضاف: "لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير".

وحول سبب زيادة وزنه بهذا الشكل قال السفير الياباني: "هذا بفضل كرم الضيافة من قبل أصدقائي السعوديين والذين أشكرهم دائمًا على ذلك".

بدأت رياضة المشي صباحًا اعتبارًا من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير وهذا بفضل كرم الضيافة من قبل أصدقائي السعوديين والذين أشكرهم دائمًا على ذلك… pic.twitter.com/D7kTBFUPOG — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) June 28, 2021

وينشط السفير الياباني بالرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وانه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.