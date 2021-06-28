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    أضواء غريبة

    مرصد ناسا يلتقط "يدا" عملاقة في الفضاء

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    التقطت معدات مختبر شاندرا للأشعة السينية (ناسا) صورة غير عادية للفضاء، يمكن رؤية "يد" عملاقة عليها وتضغط أصابعها الضعيفة على سحابة متوهجة.

    ووفقا لموقع "Astrophysical Journal Letters" العلمي، فإن أحد أعضاء فريق تشاندرا اكد أن "اليد" نشأت بسبب موت نجم ضخم في انفجار مستعر أعظم، مما خلف وراءه جثة نجمية فائقة الكثافة والدوران تعرف باسم النجم النابض.

    النجم النابض فجر فقاعة من الجسيمات النشطة حول نفسه، إذ خلق جنبا إلى جنب مع الحطام الناتج عن الانفجار المستعر الأعظم، بنية تشبه اليد تمتد 150 سنة ضوئية والميزة المتوهجة التي تصل إليها، في الوقت نفسه، هي سحابة غاز ضخمة تعرف باسم " RCW 89".

    طوكيو
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    وتقع اليد المتوهجة على بعد حوالي 17000 سنة ضوئية من الأرض ويعتقد علماء الفلك أن الضوء الحاصل من انفجاره وصل إلينا منذ حوالي 1700 عام، مما يجعل MSH 15-52 أحد أصغر بقايا المستعر الأعظم المعروفة في مجرتنا درب التبانة.

    ووجد البحث، الذي نُشر في مجلة Astrophysical Journal Letters في يونيو 2020، أن موجة انفجار المستعر الأعظم، التي تقع في أطراف أصابع اليد، تتحرك بسرعة حوالي 9 ملايين ميل في الساعة (14.5 مليون كيلومتر في الساعة) وأن المواد الأقرب إلى راحة اليد تتحرك بشكل متساوٍ. أسرع بما يزيد عن 11 مليون ميل في الساعة (17.7 كم / ساعة).

    هذا وقامت شاندرا بتصوير اليد من قبل، وكان موضوع إصدار الصورة في أبريل 2009، على سبيل المثال. لكن دراسة حديثة تتعمق في ديناميكيات اليد، باستخدام صور Chandra من 2004 و 2008 و 2017 و 2018.

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