محكمة أمريكية تلغي حكم إدانة الممثل الشهير بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي

ألغت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي (82 عاما)، بالاعتداء الجنسي بعد قضائه عامين في السجن.

وغادر الممثل الكوميدي السجن بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا في بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسي، بحسب "بي بي سي".

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أصدرت محكمة في ولاية بنسلفانيا حكما بسجن الممثل المسن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، ووصفته آنذاك بأنه"مفترس جنسي عنيف".

وصدر الحكم بحق كوسبي في أعقاب إدانته بتخذير لاعبة السلة السابقة أندريا كونستاند في منزله والاعتداء عليها جنسيا عام 2004.

واشتهر كوسبي ببطولة المسلسل التلفزيوني The Cosby Show في الثمانينيات وكان يُعرف سابقًا باسم "America's Dad".

واتهمت العشرات من النساء كوسبي علنا ​​بالاعتداء الجنسي، لكنه حوكم جنائيا فقط بسبب الحادث الذي وقع ضد كونستاند.