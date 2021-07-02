فنان لبناني يسافر إلى تركيا لتأمين الأدوية لجمهوره (فيديو)

نشرت صفحة تابعة لمحبي الفنان اللبناني، رامي عياش، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لشخص أعلن عن سفر الفنان إلى تركيا من أجل تأمين مجموعة من الأدوية ليست متوفرة في لبنان.

وبحسب ما قاله الشخص فإن الفنان اللبناني اصطحبه إلى تركيا للبحث عن الدواء وإمكانية شرائه هناك نظرا لحاجة ابنه الماسة له.

#رامي_عياش يسافر لتأمين أدوية مفقودة من لبنان بزمن تغيبت فيه الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها@RamyAyach

لمشاهدة الفيديو كاملا على انستغرام https://t.co/FN4t1ClEpM pic.twitter.com/4c00ukxv3z — RamyAyachMagazine (@RamyMagazine_) June 30, 2021

كما أشار الشخص إلى أن الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد لم تجعله وحيدا، حيث تقدم الكثير من المعجبين إلى الفنان رامي عياش وطلبوا المساعدة بإمكانية الحصول على الدواء من تركيا.

ووثق هذا الشخص فيديو قال فيه إن الفنان اللبناني رامي عياش قام بتأمين أدوية لـ13 شخصاً في لبنان، موجهاً شكره وتقديره للفنان على هذه اللفتة الإنسانية المميزة.