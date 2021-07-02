فنان لبناني يسافر إلى تركيا لتأمين الأدوية لجمهوره (فيديو)

وبحسب ما قاله الشخص فإن الفنان اللبناني اصطحبه إلى تركيا للبحث عن الدواء وإمكانية شرائه هناك نظرا لحاجة ابنه الماسة له.
#رامي_عياش يسافر لتأمين أدوية مفقودة من لبنان بزمن تغيبت فيه الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها@RamyAyach— RamyAyachMagazine (@RamyMagazine_) June 30, 2021
لمشاهدة الفيديو كاملا على انستغرام https://t.co/FN4t1ClEpM pic.twitter.com/4c00ukxv3z
كما أشار الشخص إلى أن الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد لم تجعله وحيدا، حيث تقدم الكثير من المعجبين إلى الفنان رامي عياش وطلبوا المساعدة بإمكانية الحصول على الدواء من تركيا.
ووثق هذا الشخص فيديو قال فيه إن الفنان اللبناني رامي عياش قام بتأمين أدوية لـ13 شخصاً في لبنان، موجهاً شكره وتقديره للفنان على هذه اللفتة الإنسانية المميزة.
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