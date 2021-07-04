هل كان مشهدا مفبركا... سقوط مايا دياب على المسرح يثير الجدل... فيديو

تعرضت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، للسقوط فوق المسرح، خلال التدريب على حفلها الغنائي الاستعراضي "X-Plore"، الذي يذاع عبر قناة "MTV".

وكانت مايا دياب تقود "سكوتر كهربائي" وتتدرب على حركات استعراضية قبل أن يختل توزانها وتسقط على ظهرها.

وشاركت الفنانة المقطع على حسابها بموقع "إنستغرام" معلقة بالقول: ''دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير''.

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إلا أن المشهد أثار جدلا واسعا بين متابعي مايا، وذهب الكثيرون منهم إلا أن الحديث يدور عن "مشهد مفبرك".