دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والدتها في العناية المركزة... صورة

وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تلتقى العلاج في أحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستغرام"، مرفقتة صورة مرسومة لوالدتها، "بحبك أوي يا مامي ربنا يشفيكي و يعافيكي ويهون عليكي".

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وكانت مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كشفت عن رسالة مؤثرة بعثتها إلى زوجها الراحل، سمير غانم.

ونقلت "صحيفة الوطن" المصرية، عن مصادر في المستشفى قولها إن "الفنانة دلال عبد العزيز تطلب أوراقا للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية"، موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن".

وقالت دلال عبد العزيز، في الرسالة، "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.