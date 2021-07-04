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    أمراض القلب

    النوبة والسكتة وفشل القلب.. تعرف على الفرق بين الثلاثة

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    لا بد أننا سمعنا أن شخصا ما عانى من نوبة قلبية أو سكتة قلبية أو فشل القلب. يميل الناس إلى استخدام هذه المصطلحات بشكل متبادل ولكن هناك اختلاف جوهري بينهما.

    كلها حالات طوارئ قلبية مختلفة، وكل هذه الأمراض مرتبطة بمشاكل في قلبك لكنها 3 أمراض قلبية مختلفة، يمكن أن تكون قاتلة ولكن لها أسباب وعلاج مختلف، بحسب onlymyhealth.

    تشخيص أمراض القلب
    © CC BY 2.0 / Pexels
    بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

    النوبة القلبية

    يتم نقل الشخص المصاب بنوبة قلبية إلى الطوارئ على الفور لإزالة الانسداد وإعادة تدفق الدم إلى عضلات القلب.

    أعراض النوبة القلبية

    يمكن أن تبدأ أعراض النوبة القلبية قبل أسبوع، مسببة ألما في الصدر وضيقا في التنفس. قد يشعر الشخص أيضا بالتعب منذ أسابيع.

    في حالة حدوث نوبة قلبية بسبب جلطة دموية، يمكن أن تكون الأعراض مفاجئة. أثناء النوبة القلبية، قد يشعر الشخص بألم شديد في الصدر ويمتد الألم عادةً إلى ذراعك اليسرى. في بعض الحالات، قد يمتد أيضا إلى الفكين والظهر.

    أسباب النوبة القلبية

    عندما يعاني الشخص من نوبة قلبية، يكون هناك نوع من الانسداد في تدفق الدم. يمكن أن يحدث هذا بسبب جلطة دموية. سبب آخر للنوبة القلبية يمكن أن يكون انسداد الشرايين بسبب مادة شمعية مكونة من الكوليسترول لويحات (Plaque) على الجدران الداخلية للشرايين. وتكون عضلات القلب بحاجة إلى الأكسجين لضخ الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكن بسبب الانسداد، تبدأ العضلات في الموت.

    علاج النوبات القلبية

    1.  مزيل الرجفان

    جهاز يسمى مزيل الرجفان يستخدم لإعطاء صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية.

    2. الأدوية

    يتم إعطاء المريض أدوية مختلفة لتسييل الدم وخفض ضغط الدم، كمضادات التخثر، كما يلزم أيضا إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

    3. العمليات الجراحية

    في الحالات القصوى حيث يكون تراكم اللويحات أكثر من اللازم، قد يحتاج الشخص إلى الخضوع لعملية جراحية مثل رأب الوعاء (تقنية لتوسعة وعاء دموي ضيق).

    السكتة القلبية

    السكتة القلبية هي فقدان مفاجئ لوظائف القلب وتحتاج إلى رعاية طارئة. يتم نقل المريض إلى المستشفى ويمكن أن يكون قاتلا إذا لم يتم نقل المريض إلى الطوارئ على الفور.

    أعراض السكتة القلبية

    لا توجد أعراض سابقة للسكتة القلبية، لكن القلب يتوقف عن العمل. قد يعاني الشخص من ألم في الصدر، وأكثر أعراض السكتة القلبية تميزا هي فقدان الوعي.

    أسباب السكتة القلبية

    تحدث السكتة القلبية بسبب وجود مشكلة في الأداء الكهربائي للقلب والتي يمكن أن تتسبب في توقف القلب فجأة. في بعض الأحيان، هناك احتمال أن تؤدي النوبة القلبية إلى السكتة القلبية.

    علاج السكتة القلبية

    1. الإنعاش القلبي

    الإنعاش القلبي الرئوي ضروري لإبقاء الشخص على قيد الحياة حتى الوصول للمساعدة الطبية.

    يمكن القيام بذلك يدويا أو باستخدام مزيل الرجفان. في بعض الأحيان، يكون التنبيب (هو إدخال أنبوب بلاستيكي داخل القصبة الهوائية لإبقاء المجاري التنفسية مفتوحة) ضروريا أيضا لبقاء المريض على قيد الحياة.

    2. الأدوية

    يتم إعطاء بعض الأدوية للمرضى للسيطرة على الوضع. تعطى الأدوية المضادة لاضطرابات النظم القلبي إذا كان سبب السكتة القلبية عصبي. كما يتم إعطاء بعض الأدوية لتثبيت ضغط الدم.

    مشاكل في القلب
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    3. قسطرة

    إذا كان السبب الكامن وراء النوبة القلبية هو انسداد المجرى الدموي، يتم استخدام قسطرة لعلاج الأوعية الدموية.

    فشل القلب

    كما يوحي الاسم، يفشل القلب في أداء وظيفته. يمكن تصنيف فشل القلب إلى 4 مراحل - المرحلة الأولى تعني أنك في خطر كبير والمرحلة اللاحقة تمثل فشلا تاما.

    أعراض فشل القلب

    عادة ما يكون فشل القلب عملية مستمرة. يمكن أن يكون حادا أيضا بسبب بعض المشكلات الأساسية الأخرى. أعراض قصور القلب أكثر تدريجا من النوبة القلبية والسكتة القلبية. قد يعاني الشخص بداية من ضيق في التنفس وزيادة عدد مرات زيارة الحمام أثناء الليل. قد يشعر الشخص أيضا أن نبضات قلبه تصبح غير منتظمة.

    أسباب فشل القلب

    يمكن أن يحدث قصور القلب بسبب أمراض كامنة مختلفة مثل الالتهابات والجلطات الدموية أو بسبب مشاكل في القلب نفسه.

     في بعض الأحيان، تتعطل الصمامات مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم. تزيد أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم من فرص الفشل. يمكن أن يكون الفشل انقباضي أو انبساطي. ويحدث هذا بسبب ضعف أو تصلب عضلات القلب، ينشأ فشل القلب في الغالب من خلل في البطين الأيسر.

    علاج فشل القلب

    1. تغيير نمط الحياة

    يمكن أن تنقذنا التغييرات البسيطة في نمط حياتنا من الأمراض المميتة مثل فشل القلب. يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين والتحول إلى نظام غذائي منخفض الصوديوم من المخاطر بشكل كبير. كما يجب على الشخص أن يمارس نوعا من التمارين الجسدية لتقوية عضلات القلب حسب نصيحة الطبيب.

    2. الأدوية

    يتم إعطاء أدوية مختلفة للمريض لعلاج المشكلة الأساسية. يتم إعطاء بعض الأدوية لموازنة ضغط الدم، وقد يحتاج الطبيب أيضا إلى وصف مدرات البول.

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