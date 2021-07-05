وفاة الفنانة المصرية الكوميدية سحر كامل صاحبة عبارة "اديني الحقنة بسرعة"

غيب الموت، اليوم الاثنين، الفنانة المصرية، سحر كامل، التي نالت شهرة واسعة من إفيهاتها مع العديد من نجوم الكوميديا في مصر على شاشة السينما خلال السنوات الماضية.

وكان أول من أعلن عن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، من خلال منشور له على موقع "فيسبوك"، الذي قال فيه: "توفت إلي رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني لكي أكون ممثلا، وعرفتني كيف أتصرف وهي من اصطحبتني إلى مكاتب الكاستينغ (ترشيحات الممثلين) وأول واحدة مسكت بجانبها سكريبت (سيناريو) وجلست تحفظني وتفهمني".

وتابع خير في رسالته المؤثرة للراحلة سحر كامل: "السلام أمانة لأبي وكل الحبايب الذين سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبي ولكل الذين فارقونا".

ونالت سحر كامل شهرة كبيرة من إفيهاتها في أفلام كوميدية شهيرة، مثل "وأنا مالي يا لمبي" من فيلم "الناظر" من بطولة علاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي، و"اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة" من فيلم "وش إجرام" من بطولة محمد هنيدي، كما أنها جسدت مع الأخير دور سيدة تدير شقة للدعارة في فيلم "جاءنا البيان التالي".

وفاة الفنانة سحر كامل التي اشتهرت بادوارها الصغيرة في الاعمال الكوميدية وصاحبة مقولة:



"الله وأنا مالي يا لمبي" 💔 pic.twitter.com/8h1XRjgq1M — Celebs World (@Celebrities_Wo) July 5, 2021

​وفي يناير/ كانون الثاني عام 2019، استضاف برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم إسعاد يونس، الفنانة سحر كامل، لتتحدث عن مشوارها الفني، وكواليس إفيهاتها الشهيرة.

وأكدت كامل في اللقاء التلفزيوني أن السبب وراء نجاح مشهدها "وأنا مالي يا لمبي" في من فيلم "الناظر" هو أنها حسنت من تفاصيله حتى وصل إلى المستوى الذي حاز على إعجاب الناس، وحازت بسببه على إشادة خاصة من مخرج الفيلم شريف عرفة.