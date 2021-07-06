صحيفة: أول طلب من دلال عبد العزيز بشأن زوجها سمير غانم

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليّف شديد بالرئة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم " عن المصادر، قولها إن "دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى، فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي".

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبد العزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها رغم مرور 44 يوما على وفاته وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه سؤالا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتاها إيمي أو دنيا لتكرر السؤال عن زوجها: "هو سمير عامل إيه؟".

وكانت "صحيفة الوطن" المصرية نقلت عن مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، قولها إن الأخيرة تطلب أوراقا للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية"، موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن".

وقالت دلال عبد العزيز في الرسالة: "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

وأضافت المصادر أن معنى الرسالة مؤثر للغاية، مؤكدة أن الفنانة لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناء على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التليفون لمنع تسرب الخبر إليها.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.