باسكال مشعلاني من حوض السباحة: "استمتعوا بالصيف"... صورة

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من حوض السباحة وهي تضع نظارات شمسية واقية على عينيها.
وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير رغم كل الأوضاع الصعبة يلي عم نعيشها تمتعوا بالصيف والبحر ".
#صباح_الخير رغم كل الاوضاع الصعبة يلي عم نعيشها تمتعوا بالصيف والبحر #استنى #قريبا #لبنان pic.twitter.com/Oc1rRhdL2w— pascale machalani (@pascalbachalani) July 6, 2021
كما ونشرت رابط أغنيتها الجديدة على صفحتها داعية إلى الفرح وتغير الجو.
جديد #باسكال #جنان_بجنان 🎸 حاليا على اليوتبوب الخاص ب باسكال غنوا وفرحوا وغيرو جو لأنوا نحن بحاجة لطاقة ايجابية بحياتنا بهالأيام.— pascale machalani (@pascalbachalani) March 29, 2021
الأغنية من كلمات رمضان محمد
الحان أحمد مصطفى
توزيع شريف قاسمhttps://t.co/19tNY5shnA
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