باسكال مشعلاني من حوض السباحة: "استمتعوا بالصيف"... صورة

دعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، الجميع للاستمتاع بالصيف والبحر على الرغم من الأوضاع الصعبة.

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من حوض السباحة وهي تضع نظارات شمسية واقية على عينيها.

وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير رغم كل الأوضاع الصعبة يلي عم نعيشها تمتعوا بالصيف والبحر ".

كما ونشرت رابط أغنيتها الجديدة على صفحتها داعية إلى الفرح وتغير الجو.