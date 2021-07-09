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    4 مشاكل صحية تسبب رائحة كريهة للجسم

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    تؤدي الكثير من الأسباب إلى حدوث رائحة كريهة للجسم، فالتغيرات الداخلية في جسدك قد تؤثر عليك من الخارج وتجعل لجمسك رائحة كريهة.

    وعندما يمر جسمك ببعض المشاكل، فقد يعطي إشارات، ورائحة الجسم هي إحدى الإشارات التي يعطيها جسمك عن صحتك الداخلية.

    وفيما يلي 4 مشاكل صحية تسبب رائحة الجسم الكريهة، بحسب onlymyhealth.

    التعرق
    © Photo / Pixabay//Elfahret
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    فرط التعرق

    تتميز هذه الحالة الطبية بالتعرق غير الطبيعي أو المفرط. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يسبب التعرق رائحة الجسم بشكل عام، ولكن في بعض الحالات، قد يتسبب أيضا في رائحة كريهة للعرق.

    يحدث هذا عندما تختلط البكتيريا الموجودة في الجسم مع العرق، وتنتج رائحة كريهة. نوعا فرط التعرق هما:

    فرط التعرق الأساسي- يحدث هذا بشكل رئيسي في اليدين وتحت الإبطين والرأس والقدمين.

    فرط التعرق الثانوي- يتم تحديد هذا على أنه التعرق المفرط في جميع أنحاء الجسم بسبب حالة طبية. عندما يتم تخفيف الحالة، سيتوقف التعرق في النهاية. كما أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية مثل مضادات الاكتئاب ومكملات الحديد ومكملات الزنك تسبب أيضا التعرق الغزير.

    فرط نشاط الغدة الدرقية

    إذا كنت مصابا بالغدة الدرقية، فقد تكون رائحة جسمك كريهة بعض الشئ.تعمل الغدة الدرقية الخاملة أو المفرطة النشاط على تغيير استجابة العرق، وهذا هو السبب في أنك حتى لو لم تجهد نفسك أو تقوم بالكثير من العمل البدني، فقد تكون رائحة جسمك غير طبيعية.

    السكري

    هناك العديد من المضاعفات الطبية التي يعاني منها مرضى السكر ورائحة الجسم أحدها. والسبب في ذلك هو زيادة مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن يعيق ذلك العديد من وظائف الجسم ويمكن أن يسبب أيضا رائحة كريهة قادمة من جسمك.

    من ناحية أخرى، إذا كان الشخص المصاب بمرض السكري يعاني من الحماض الكيتوني السكري (يحدث عند إفراز الجسم مستويات عالية من أحماض الدم التي تسمى كيتونات)، فيمكن لجسمه أن يطلق رائحة الفواكه التي يشعر بها المرض في نفسه.

    اضطرابات التمثيل الغذائي

    هناك حالة طبية أخرى تسبب رائحة كريهة للجسم وهي اضطراب التمثيل الغذائي. ومن أشهر الاضطرابات الأيضية الرئيسية التي تؤثر على رائحة الجسم Trimethylaminuria (متلازمة رائحة السمك) وتسبب هذه الاضطرابات تكسير المركبات الكيميائية المختلفة التي تطلق روائح كريهة للغاية من الجسم والنفس والبول.

     لذلك، إذا لاحظت رائحة كريهة تنبعث من أنفاسك وجسمك وبولك، فيجب أن تخضع للاختبار والعلاج من اضطرابات التمثيل الغذائي لأن هذا من شأنه أن يقلل تلقائيا من رائحة الجسم.

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