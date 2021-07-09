تطبيق "تيك توك" يستغني عن البشر في إزالة الفيديوهات غير اللائقة

قرر تطبيق "تيك توك" الصيني للفيديوهات الاستغناء عن المراجعين البشر لإزالة أي محتوى خارج وغير لائق من منصته، والاستعانة في المقابل بنظام آلي.

وقال "تيك توك" في بيان عبر موقعه الرسمي إنه سيبدأ في أمريكا وكندا بالتخلص من مقاطع الفيديو التي تحتوي على عري وعنف وأي أنشطة وأفعال غير قانونية وانتهاكات لسياسة السلامة باستخدام أنظمة مراجعة آلية.

وعندما ترصد تلك الأنظمة الأوتوماتيكية أي من تلك الفيديوهات الخارجة، تقوم بسحبه من منصة "تيك توك" على الفور، وستمنح صاحبه الفرصة للتواصل مع مشرف بشري يتبع لتطبيق "تيك توك" لكي يسمح بإعادة نشره من جديد.

وقال متحدث باسم "تيك توك" لموقع "ذا فيرج" أن التطبيق كان يقوم بتشغيل جميع مقاطع الفيديو من قبل وسطاء بشريين في الولايات المتحدة، وذلك قبل أن تقرر الاستغناء عنهم، واستبدالهم بأنظمة آلية.

وأوضح المتحدث أن الخطوة جاءت بغرض التخفيف من "حجم مقاطع الفيديو المؤلمة" المطلوب من المشرفين مراجعتها، وكذلك منحهم مزيدا من الوقت لمراجعة مقاطع أكثر تعقيدا في محتواها، مثل التي تحتوي على معلومات مضللة.

يشار إلى أن مراجعي المحتوى من البشر في شركات أخرى مثل "فيسبوك" أصيبوا بأعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، من مقاطع الفيديو التي طُلب منهم مراجعتها.

وأعلن تطبيق "تيك توك" أنه سيطرح نظام المراجعة الآلي للفيديوهات "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".