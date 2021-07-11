زرافة تتوقع الفائز بنهائي "يورو 2020"... فيديو

توقعت زرافة في حديقة حيوانات إسرائيلية فوز إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "لا يزال أمامنا سبع ساعات قبل المباراة النهائية لبطولة أوروبا، لكن الزرافة شيلي من حديقة حيوان سفاري في رامات غان تتوقع بالفعل فائزًا!".

يُظهر الفيديو، الذي نشرته خدمة "سفاري" الصحفية، دلوين أمام الزرافة مع علمي إيطاليا وإنجلترا.

لتضع الزرافة رأسها في دلو يحمل العلم الإنجليزي. يذكر بأن المباراة النهائية تقام، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في لندن، وستبدأ الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.