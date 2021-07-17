رد فعل امرأة اكتشفت 18 ثعبانا تحت سريرها وهي تستعد للنوم

عثرت سيدة أمريكية على 18 ثعبانًا تحت سريرها، بينما كانت على وشك النوم.

وقال موقع "usa today "، إن "السيدة الأمريكية تريش ويلشر من سكان ولاية جورجيا عاشت لحظات من الرعب، مشيرا إلى أنها لاحظت شيئا غريبا أسفل سريرها، وهو أن قطع الزغب تتحرك، لكن الأمر كان أخطر من ذلك بكثير، إذ لاحظت بعد قليل أن هناك شيئا آخر يتحرك في المنطقة ذاتها".

وأوضح الموقع أن "تريش اكتشفت في النهاية، 18 ثعبانًا، عبارة عن الأفعى الأم و17 فرخا صغيرا لها، وتوقعت أن الأفعى وضعت فراخها خلال يوم واحد تحت السرير".

وقالت تريش إن "خبير في الحياة البرية جمع الثعابين من منزلها وأطلقها قرب نهر بمحاذاة بلدة أوغوستا"، مؤكدة أن هذه الثعابين لم تكن سامة، وهي من نوع "ديكاي"، وفقا للخبير.