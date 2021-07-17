منة شلبي تعلن دعمها لقرارات أشرف زكي... "الفن مهنة عظيمة"

أكدت الممثلة المصرية منة شلبي، دعمها لنقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في جميع قراراته.

وكتبت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته. الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا".

ويأتي تعليق منة شلبي في إطار حالة الجدل التي لم تتوقف منذ نشر الممثلة المصرية حلا شيحة منشورا عبر حسابها على "إنستغرام" علقت فيه على تداول مقطع غنائي مصور من أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي أعلنت "تبرؤها منه".

وقالت إنها تفاجئت "من نشر الفيديو في أيام ذي الحجة"، وإنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم "مش أنا"، خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من بطل الفيلم تامر حسني الصيف الماضي.

وكتبت شيحة في منشورها: "أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح".

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

وهو التعليق الذي انتقده نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ووصفها بـ"المذبذبة"، ولا يحق لها أن تهين الفن وتنعته أنه حرام، مؤكدا أن مثل تلك الأفكار ترجع الناس عشرات السنين إلى الوراء.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إم بي سي مصر": "مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة".

ونشر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانا عبر "فيسبوك" يعلن فيه "رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".



كما وصف المجلس خروج بعض الفنانين من دائرة الفن بـ"تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية".

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة، بسبب تصريحاتها، وأبزرهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

وقال أحمد شيحة، والدها، إن ما بدر من ابنته لا يصح، متابعا: "هي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

وتابع شيحة أنه كان على حلا أن تعاتب تامر حسني عبر الهاتف، موضحا: "أنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل".