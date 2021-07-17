"السبب السخيف" الذي يجعل الرجال يحبون أكل اللحوم كثيرا

خلال السنوات الأخيرة الماضية تزايدت التحذيرات من أضرار تناول اللحوم الحمراء، لأسباب صحية تتعلق بمخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض، وأخلاقية مرتبطة بالقسوة على الحيوانات، وبيئية تذهب إلى أن المزارع الصناعية عامل مهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تقترح دراسة جديدة طريقة غير متوقعة لتقليل استهلاك اللحوم، على الأقل لدى نصف السكان - أولئك الذين يحملون في الحمض النووي الخاص بهم كروموسوم "Y"، أي الرجال.

كشفت الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، عن نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام حول أحد الأسباب التي تجعل الرجال يختارون تناول اللحوم: يعتقدون أنها تجعلهم أكثر ذكورية.

يقول عالم النفس دانييل روزنفيلد، الذي شارك في الدراسة وكتب المقال الذي نُشرت فيه نتائجها في مجلة التغذية Appetite: "التغييرات في تصور الأمور حول الأدوار المثالية للجنسين، والابتعاد عن نموذج الذكورة التقليدي الذي عفا عليه الزمن قد يؤدي إلى تقليل استهلاك الدجاج واللحوم".

قام الدكتور روزنفيلد وزميلته الدكتورة جانيت تومياما بتجنيد 1706 بالغين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 18 و 88 عاما لدراستهم وطلبوا منهم الإجابة على الاستبيانات التي تطرقت إلى مدى تكرار استهلاكهم للحوم وكميته، واستعدادهم لأن يصبحوا نباتيين وميل كل منهم على تكييف نفسه/نفسها مع الأدوار التقليدية للجنسين.

يقول الباحثان: "أولا، أبلغ الرجال عن استهلاك أكثر تواترا لجميع أنواع اللحوم مقارنة بالنساء، وهذا يشمل لحم البقر، ولحم الخنزير، والأسماك، والدجاج".

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفا أن الرجال الذين كانت تصوراتهم الجنسانية أكثر نمطية أكلوا لحوم البقر والدجاج في كثير من الأحيان وعبروا عن معارضة أقوى لإمكانية التحول إلى النظام النباتي.

في المقابل ، كان الرجال الذين تناولوا المزيد من لحم الخنزير والأسماك أقل التزاما أيديولوجيا بالتصورات النمطية للجنسين.

في حين أن النساء اللواتي شاركن في الدراسة لم يظهرن على الإطلاق اتجاهات مماثلة للعلاقة بين استهلاك اللحوم والتصورات الجنسانية.

لذلك، خلص الباحثون إلى أن هناك علاقة بين استهلاك اللحوم وتصورهم للهوية الذكورية لدى الرجال.