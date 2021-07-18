بريطانية تنتقم من صديقها الخائن بسرقة بطاقته لنهائي أمم أوروبا

فبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيدة المعروفة بعشقها لكرة القدم انتقمت من صديقها من خلال احتيالها عليه، والحصول على تذكرته لحضور نهائي يورو 2020 الذي أقيم في استاد ويمبلي، والذي جمع بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا يوم الأحد 11 يوليو/تموز 2021.

ولم تكتف السيدة بذلك، فقد كتبت لافتة تكشف فيها خيانة صديقها لها، لتفضحه على شاشة التلفزيون البريطاني.

'My football-mad boyfriend cheated on me – so I took his ticket to Euro 2020 final' https://t.co/W6JQfODWrm — Fabulous (@Fabulousmag) July 16, 2021

وحملت لافتة كبيرة في الملعب كتب عليها: "لقد خانني صديقي السابق، لذا أخذت تذكرته".

يذكر بأن إيطاليا توجت باللقب بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنجلترا إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في استاد ويمبلي بالتعادل 1-1.