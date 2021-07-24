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    الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية

    أطعمة يجب تناولها نيئة للحصول على فوائدها الصحية

    © CC0 / Pixabay/ Ragabz
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    أفادت تقارير علمية بأن تناول عدد من الخضروات والفواكه نيئة يحفاظ على عناصرها الغذائية، مؤكدة أن طهيها يدمر العناصر الغذائية الثمينة والإنزيمات داخلها.

    ويؤكد الخبراء أن هذا النوع من الأطعمة يساعد على إنقاص الوزن والهضم السليم، وفيما يلي 5 أطعمة يجب تناولها نيئة لجني فوائدها الصحية:

    الشمندر

    يمتلئ البنجر (الشمندر) بالعناصر الغذائية الصحية، مثل الفيتامينات الأساسية، كالكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والبروتين، وتحتوي على مستويات عالية من الألياف وحمض الفوليك (أحد أشكال فيتامين B9)

    البصل

    على الرغم من أن البصل عنصر أساس في أي مطبخ، إلا أنه يستخدم في الغالب كقاعدة لطهي الخضار مع الطماطم والتوابل الأخرى، ومع ذلك، عندما يؤكل البصل نيئًا يكون مفيدًا للغاية للصحة لأنه مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المفيدة للكبد.

    وجبة تونة معلبة مع زيت الزيتون
    © Photo / pixabay - ubert
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    كما أن مركب الأليسين، المسؤول عن رائحة البصل، يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض ضغط الدم، ومنع تراكم الصفائح الدموية.

    الأفوكادو

    لا يحتوي هذا الخضار على فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين فحسب، بل يحتوي أيضا على مادة السلفورافان، وهو مركب موجود لمحاربة الخلايا السرطانية وخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب وتوفير مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الشيخوخة والمناعة يمكن تناولها مع السلطة أو حساء دافئ.

    الطماطم

    تستخدم الطماطم بشكل متكرر في الصلصة وأنواع أخرى من الأطعمة المطبوخة، إلا أن العناصر الغذائية والمركبات الموجودة في الفاكهة النيئة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك بعدة طرق، حيث تحتوي على الليكوبين ومضادات الأكسدة الأخرى.

    كما تساعد في خفض الكوليسترول وتعزيز فقدان الوزن، وتقليل الالتهاب ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم أيضًا على تحسين أداء جهاز المناعة، علاوة على ذلك، فهي تحسن صحة الجلد وتقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس.

    المكسرات

    ليس هناك من ينكر أنه من الأفضل الاستمتاع بالمكسرات عند تحميصها وخلطها بالملح والتوابل الأخرى، ومع ذلك، فإن هذا غالبًا ما يقلل من القيمة الغذائية ويؤدي إلى فقدان الحديد والمغنيسيوم فيها، كما أن الزيت المستخدم في عملية التحميص يضيف سعرات حرارية ودهون إضافية.

    وبدلًا من ذلك، فإن اختيار حفنة من المكسرات النيئة يجعل وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين ويوفر طاقة فورية منخفضة السعرات الحرارية.

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