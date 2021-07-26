إلقاء طفل في مجرى سيل يصدم السعوديين وبلاغ عاجل للتحقيق في الواقعة... فيديو

أثار مقطع إلقاء طفل في أحد مجاري السيول بالسعودية صدمة كبيرة في المملكة، فيما تقدمت إحدى المواطنات ببلاغ عاجل للتحقيق في الواقعة القاسية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يقوم بإلقاء طفل في مجرى سيل.

واختفى الطفل تماما تحت سطح المياه المتدفقة بغزارة قبل أن يقوم شخص آخر بإنقاذه وانتشاله من المياه في الوقت المناسب.

وطالبت مغردة سعودية مركز بلاغات العنف الأسرى بالتعامل مع الواقعة وتقديم الجناة للعدالة، وذلك بعد نشرها مقطع الفيديو بحسابها على تويتر.

ودعا المركز المغردة إلى التواصل معه مؤكدا اهتمامه بالتعامل مع الواقعة.

@btc963 اختي الكريمة.. نحن متواجدون لخدمتكم ،نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة ،شاكرين لك — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) July 25, 2021

وأثارت الواقعة حالة من الغضب على مواقع التواصل وطالب ناشطون بمحاكمة مرتكبيها بتهمة الشروع في القتل، مؤكدين أن الحديث يدور عن حالة إرهاب نفسي لطفل صغير تستدعي التدخل عاجلا لمنع تكرارها.

مركز عنف اسري مين هذا شروع بالقتل هذي محكمه وشرطه ومباحث رمي طفل بالسيل مجرم مافيها كلام — sаяа анӎ'аd 🇸🇦 (@sara_4004) July 25, 2021

@kamnapp

حالة إرهاب نفسي لطفل صغير تستدعي التدخل عاجلا لمنع تكرار أمثالها — 💚🇸🇦 1983 (@w_hussain_s) July 25, 2021

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول تاريخ ومكان التقاط الفيديو.