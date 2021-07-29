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    "غوغل" و"فيسبوك" ترفعان شعار "التطعيم أولا" قبل العودة للعمل من المكتب

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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    أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، أمس الأربعاء، عودة معظم موظفيها للعمل من المكتب حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما طرحت سياسة تتطلب في النهاية أن يتلقوا جميعا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

    وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أكثر من 130 ألف موظف في "غوغل" حول العالم، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، إنها تهدف الآن إلى إعادة معظم قوتها العاملة إلى مكاتبها بدءا من 18 أكتوبر بدلا من التاريخ المقرر سابقا في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لـوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    شخص يحمي نفسه من كورونا أمام شعار شركة آبل
    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    موظفون في "آبل" يرفضون العودة إلى المكاتب... والشركة تتمسك بنظام "العمل الهجين"
    وأوضح بيتشاي أن "هذا التمديد سيمنحنا وقتا للعودة إلى العمل، مع توفير المرونة لمن يحتاجون إليها".

    وكشف بيتشاي أنه بمجرد إعادة فتح مكاتب "غوغل" بالكامل، فإنه يجب تطعيم كل من يعمل هناك، وسيتم فرض هذا المطلب أولا في المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا ومكاتب أمريكا الأخرى، قبل أن يتم توسيعه ليشمل أكثر من 40 دولة أخرى تتواجد فيها "غوغل".

    وأوضح بيتشاي أن تلقي اللقاح سيخضع للقوانين واللوائح الخاصة بكل موقع للشركة حول العالم، كما سيتم إجراء استثناءات لأسباب طبية وأسباب "محمية" أخرى.

    وأكد بيتشاي أن "التطعيم هو أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة أنفسنا ومجتمعاتنا في الأشهر المقبلة".

    ولم يوضح الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي، في رسالته عدد الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم بعد، لكنه وصف معدل التطعيم في الشركة بأنه "مرتفع".

    ويأتي قرار شركة "غوغل" بتمديد عملها عن بُعد في أعقاب خطوة مماثلة من قبل شركة تقنية أخرى هي شركة "آبل"، التي أجلت هي الأخرى مؤخرا خطط العودة إلى مكاتبها من سبتمبر إلى أكتوبر.

    وأعقب إعلان "غوغل"، أمس الأربعاء، بعد فترة وجيزة، إعلان شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، التي قالت أيضا إنها ستجعل التطعيم باللقاحات المضادة لـ"كورونا" أمرا إلزاميا للموظفين الأمريكيين الذين يعملون في المكاتب، وستمنح استثناءات لأسباب طبية وظروف أخرى.

    يشار إلى أنه قبل إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد في مارس/ آذار 2020، كانت "غوغل" و"آبل" والعديد من شركات التكنولوجيا البارزة الأخرى تطلب من موظفيها العمل من المنزل، وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها "غوغل" موعد إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

    "لينكد إن" تستبعد عودة موظفيها للعمل من المكتب

    على النقيض، قالت تويلا هانسون، كبيرة مسؤولي الموظفين في موقع "لينكد إن" للتوظيف التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أمس الأربعاء، لـوكالة "رويترز"، إن الشركة ستمنح موظفيها خيار العمل عن بعد بدوام كامل أو الخيار المختلط مع إعادة فتح المكاتب تدريجيا.

    وتأتي السياسة الجديدة معاكسة لما ألمح الموقع إليه في شهر أكتوبر 2020، وهو أنه يتوقع من موظفيه العمل من المكتب بنسبة 50 في المئة.

    وستنطبق السياسة المحدثة لـ"لينكد إن" التي توفر المرونة للعمل عن بعد بدوام كامل أو العمل في مكتب بدوام جزئي على القوى العاملة العالمية في الموقع الذي يضم أكثر من 16 ألف موظف.

    كما أضافت تويلا هانسون لـ"رويترز" أن موقع "لينكد إن" لا يطلب حاليا تلقيح الموظفين ضد فيروس "كورونا" المستجد من أجل العودة إلى المكتب، على عكس شركات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"غوغل".

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