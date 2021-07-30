تسجيل
17:16 GMT30 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شركة أمازون الأمريكية

    معاقبة "أمازون" بأكبر غرامة مالية على الإطلاق من الاتحاد الأوروبي تتعلق بالخصوصية

    © REUTERS / Abhishek Chinnappa
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046608392_0:169:3040:1879_1200x675_80_0_0_ca5cbefccd4945821c3513fc95cfbb67.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107301049708240-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9/

    قالت شركة "أمازون" الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه تم تغريمها بأكبر غرامة على الإطلاق بموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

    وأشارت الشركة التي أسسها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، إلى أنه تم توقيع غرامة عليها بقيمة 888 مليون دولار، من قبل منظم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، بسبب الانتهاكات المتعلقة بإعلاناتها لمستهلكيها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

    شركة أمازون الأمريكية
    © REUTERS / Abhishek Chinnappa
    تقارير: موظفو "أمازون" مهددون بالفصل التعسفي بسبب السياسة الخفية للشركة
    وتم إصدار الغرامة الضخمة التي كشفت عنها "أمازون"، اليوم الجمعة، قبل أسبوعين من قبل هيئة تنظيم الخصوصية في لوكسمبورغ، والتي صاحبها أمر لمراجعة بعض الممارسات التجارية التي لم تحددها "أمازون".

    من ناحيتها، رفضت شركة "أمازون" الغرامة الموقعة عليها من جانب الاتحاد الأوروبي، وأكدت في تصريحات لـشبكة "بلومبرغ" الأمريكية أنه "لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث، هذه الحقائق لا جدال فيها، ونحن نعارض بشدة الحكم".

    وأوضحت أن قرار منظم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي المتعلق بكيفية عرض إعلاناتها ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي، والغرامة المقترحة "لا تتناسب تماما مع هذا التفسير".

    وأضافت "أمازون" أنها تنوي الدفاع عن نفسها "بقوة في هذا الأمر"، بحسب تعبيرها.

    وستمثل غرامة هيئة تنظيم الخصوصية في لوكسمبورغ نحو 4.2 في المئة من صافي دخل "أمازون" البالغ 21.3 مليار دولار لعام 2020، و 0.2 في المئة من مبيعاتها البالغة 386 مليار دولار.

    وتأتي الغرامة الموقعة على "أمازون" نتيجة لشكوى أقيمت في عام 2018 من قبل مجموعة حقوق الخصوصية الفرنسية "La Quadrature du Net"، التي رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى نيابة عن 12 ألف شخص، وذلك بعد وقت قصير من إنشاء اللائحة العامة لحماية البيانات في ذلك العام.

    يشار إلى أنه حتى هذه لحظة، كانت أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوربي كان قدرها 60 مليون دولار ضد شركة "غوغل" الأمريكية في عام 2019.

    انظر أيضا:

    "أمازون" تقدم خدمة الدفع بواسطة راحة اليد
    تقارير: "أمازون" تقترب بصفقة الـ9 مليارات دولار من اقتحام الإنتاج السينمائي
    موظفو أمازون يطالبون جيف بيزوس بدعم فلسطين وإنهاء التعاقدات مع الجيش الإسرائيلي
    بعد صفقة "أمازون" الضخمة... مصير أفلام "جيمس بوند" من العرض السينمائي
    تقارير: موظفو "أمازون" مهددون بالفصل التعسفي بسبب السياسة الخفية للشركة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 27 يوليو 2021
    موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مع تخفيف قيود كورونا فيسبوك سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    مع تخفيف قيود كورونا "فيسبوك" سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    من هو سالم بن مبارك بن شافي.. سفير قطر الجديد في مصر؟
    من هو سالم بن مبارك بن شافي... سفير قطر الجديد في مصر؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك