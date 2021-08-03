عالما رياضيات يكتشفان طريقة لتقطيع البيتزا للحصول على قطع متساوية

تمكن عالما الرياضيات جويل هادلي وستيفن وسلي، من الوصول الى طريقة لتقطيع شرائح البيتزا بطريقة هندسية تسمح لجميع الحاضرين بالحصول على قطع متساوية في الحجم.

واستخدم العالمان اللذان يدرسان في جامعة ليفربول الإنجليزية، طريقة في الرياضيات تعرف باسم "monohedral disc tiling"، لتقطيع البيتزا.

وباستخدام الطريقة تمكن العالمان من الحصول على 12 قطعة من البيتزا متساوية في الحجم.

CUT EQUAL SLICES OF PIZZA TO FEED A CROWD

In 2016, researchers at the University of Liverpool proposed a brilliant alternative: dividing the pie into manageable, equal-sized pieces according to the monohedral disc tiling formula. pic.twitter.com/2yFnEL0nJ3 — OShop for the Arts (@OShop) November 28, 2017

أما طريقة التقطيع فتتم بتقطيع البيتزا الى 6 شرائح منحنية من 3 شرائح جانبية، وسوف تبدو كنجمة تتشكل من منتصف البيتزا.

بعد ذلك تقسيم الأشكال إلى نصفين بحيث يكون لديك مجموعة خارجية تحتوي على الأطراف ومجموعة داخلية بدونها.

ليقرر بعدها العالمان تقسيم المزيد من الشرائح المنحنية بأرقام فردية.

هذه القسمة تُعرف بالخماسية والسباعية، وبعدها يتم تقسيم الشرائح إلى نصفين.

بعدها قطعت الشرائح (على شكل V) من الجوانب لتكوين قطع مدببة داخل البيتزا الدائرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.