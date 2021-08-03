"شاومي" تهزم "سامسونغ" في الأسواق الأوروبية... ثاني انتصار في أقل من شهر

وتفوقت "شاومي" على نظيرتها الكورية الجنوبية "سامسونغ" لتحتل المرتبة الأولى في عدد شحنات الهواتف بأوروبا، بعد أن شحنت 12.7 مليون هاتف في الربع الثاني من 2021، بزيادرة 67.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الجديدة لشركة "ستراتيجي أناليتيكس" للأبحاث السوقية.

قال المدير المساعد في الشركة، بوريس ميتودييف، من خلال بيان صحفي إن "شاومي حققت نجاحا كبيرا في روسيا وأوكرانيا وإسبانيا وإيطاليا من بين دول أخرى، كما أنها وجدت عملاء متحمسين لسلسلة هواتفها الذكية "مي" وريدمي" الغنية بالميزات والقيمة".

في المقابل وبحسب بيانات "ستراتيجي أناليتيكس"، فقد تراجعت شحنات "سامسونغ" 7 مرات في نفس الفترة إلى 12 مليون وحدة، على الرغم من أن الشركة الكورية لا تزال أكبر بائع للهواتف في العالم.

وأكد باحثو شركة "ستراتيجي أناليتيكس" في تقريرهم أن إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا في عام 2021 شهد زيادة بفضل التعافي بعد (كوفيد-19)، لافتين إلى أن شركة "آبل" الأمريكية أظهرت نموا جيدا بنسبة 15.7 بالمئة، وذلك بفضل اهتمام عملائها بأحدث هواتفها الذكية "آيفون 12".

ويعد تربع شركة "شاومي" الصينية في شحنات الهواتف بأوروبا هو ثاني انتصار لها في 2021، بعدما أعلن في 16 يوليو/ تموز الماضي عن تفوقها على شركة "آبل" لأول مرة، وحلت مكانها في المركز الثاني في سوق مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الحالي.